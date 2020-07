Julie Cartier prend la direction de Pocket

Crédits photo : Univers poche

Julie Cartier, Directrice générale adjointe de Univers Poche, dirigera Pocket à compter du 1er août 2020. Elle continuera parallèlement de diriger Lizzie, dont elle est la créatrice, précise Univers Poche. Elle succède à Charlotte Lefevre qui a choisi de quitter ses fonctions pour de nouveaux projets.Pour mener à bien ses missions, Julie Cartier s’appuiera sur les collaboratrices qui lui seront directement rattachées, à savoir, pour Pocket• Élise Boulay, Éditrice en charge de la non-Fiction, du Développement personnel, des Sciences humaines et des Classiques Pocket ;• Perrine Brehon, Responsable éditoriale du Domaine français et des collections Policier-Thriller et Imaginaire ;• Amélie Pasquet, Responsable éditoriale du Domaine étranger (y compris Policier/Thriller étranger) et de la production éditoriale, coordination et correction.Et pour Lizzie, la section livre audio du groupe Editis, Liza Faja, actuellement directrice adjointe.Charlotte Lefevre continuera de prendre en charge les publications de 13 à table , recueils de nouvelles qui, chaque année, travaillent en collaboration avec les Restos du coeur, pour apporter un soutien financier. Et ce, avec le concours de nombreux auteurs – dans l’édition 2019, on comptait Adeline Dieudonné, Yasmina Khadra ou encore Françoise Bourdin, Agnès Martin-Lugand et Véronique Ovaldé.