Karine Leclerc nommée co-directrice générale des éditions Milan

Elle travaillera en tandem avec Louis-Pascal Deforges, co-directeur général des Editions Milan et de Bayard Editions depuis 2017. Elle dirigera une équipe de 35 personnes en charge de développer le catalogue jeunesse de Milan qui publie plus de 300 nouveautés par an en documentaires, éveil, albums, fiction et BD.Elle remplace à ce poste Christophe Tranchant qui quittera ses fonctions en juillet prochain.Karine Leclerc porte la direction éditoriale du pôle jeunesse de Glénat depuis 2015, après avoir occupé la fonction de responsable d'édition au sein du pôle BD. Avant ce poste, elle avait été responsable d'édition chez Milan entre 2001 et 2005. Elle est titulaire du DESS d'édition de Villetaneuse.