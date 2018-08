L'éditeur SAGE Publishing rachète la société Talis et ses technologies

Le groupe d'édition indépendant SAGE Publishing, qui officie dans les domaines scientifiques, académiques et professionnels, a annoncé l'acquisition de la société britannique Talis, basée à Birmingham. Spécialisée dans les technologies d'édition et d'apprentissage en ligne, Talis viendra constituer l'offre de SAGE dans ce domaine : le rachat survient alors que de nombreux éditeurs scientifiques font le choix de la diversification.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Créé en 1965, SAGE Publishing, éditeur scientifique indépendant, a décidé d'aller plus loin que les activités liées à l'édition : le rachat de la société Talis — pour un montant non précisé — permet à SAGE d'entrer dans les domaines de l'apprentissage et de la recherche. Outre la numérisation de documents et la constitution de listes de lecture, Talis accompagne les institutions liées à la recherche dans leur transition numérique.

Talis propose ainsi des services d'organisation et de gestion de système, des formations, du conseil ou encore de l'intégration de services au sein de l'infrastructure informatique d'un établissement. « Talis est un groupe dynamique et talentueux qui a démontré ses compétences en proposant des logiciels en tant que service ainsi que des connaissances spécialisées sur le marché des bibliothèques universitaires. Nous sommes ravis de soutenir la croissance et le développement de la suite de solutions d'enseignement et d'apprentissage de Talis pour l'enseignement supérieur », souligne Karen Phillips, vice-présidente responsable des ressources d'apprentissage.

Autrement dit, SAGE se préoccupera désormais de cours en ligne et autres formations à distance, en plus des différentes revues (environ un millier) et livres (800 par an) que le groupe peut publier. L'éditeur sera désormais derrière plusieurs solutions logicielles d'apprentissage et dirige toute son attention vers l'enseignement supérieur, au-delà de la recherche.

« L'investissement de SAGE dans Talis nous permettra de continuer à faire ce que nous faisons et de croître plus rapidement, en servant davantage d'étudiants, de professeurs et de bibliothécaires sur le marché mondial de l'enseignement supérieur. Nous voyons des synergies claires entre nos missions respectives pour soutenir un enseignement et un apprentissage efficaces en fournissant les ressources permettant aux élèves d'obtenir de bons résultats à l'ère du numérique », note David Errington, PDG de Talis.

L'acquisition de SAGE survient après celle d'Aries par Elsevier, annoncée, mais pas encore effective. Aries Systems produit des outils informatiques de publication de documents et d'articles, et constitue pour Elsevier un moyen de diversifier ses revenus.