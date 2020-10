La littérature avant toute chose : un pôle littéraire s'organise chez Editis

Crédit photo : siège social d'Editis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pas moins de huit nominations interviennent pour constituer ce pôle littéraire. Outre Jean Spiri et Cécile Boyer-Runge, présidente de Robert Laffont depuis six ans, on apprend que Céline Thoulouze prend la direction des éditions Plon.Elle avait participé à la création de Sabine Wespieser éditeur avant de rejoindre Fleuve Editions en qualité d’éditrice, en charge du domaine français fiction/non fiction. Depuis juin 2014, elle occupait le poste de directrice éditoriale pour le domaine français de Belfond.Pour Belfond, c’est Caroline Ast qui devient directrice, après avoir occupé la direction éditoriale du domaine étranger.Sofia Bengana, qui avait rejoint Editis en 2018 comme présidente de Place des éditeurs, devient directrice des Presses de la Cité.Pour Robert Laffont, NiL et Presses de la Renaissance, Sophie Charnavel prend la direction — elle était directrice déléguée depuis 2018 pour Plon et Presses de la Renaissance. Côté Robert Laffont, par ailleurs, c’est Jean-Luc Barré qui prend la direction des Editions Bouquins, dont il se chargeait depuis 2008, avec une autre casquette : celle d’éditeur de non-fiction chez Robert laffont.Enfin, Jean le Gall devient directeur des éditions du Cherche Midi et de Séguier. Il a débuté sa carrière en tant qu’avocat pendant une dizaine d’années à Paris, Luxembourg puis New York. Il devient éditeur en 2013 en prenant la direction des éditions Séguier. Il a également dirigé La Librairie Idéale à Paris jusqu’en 2019 et est l’auteur de quatre romans, parus notamment aux éditions Robert Laffont.Michèle Benbunan, directrice générale, affiche l’ambition du groupe pour la Littérature Générale : « Nous souhaitons repositionner au plus haut nos maisons de Littérature Générale et donner à nos éditeurs une pleine autonomie dans la gestion de leurs maisons. Le pôle Littérature vient en soutien des maisons pour offrir plus de services et plus d’opportunités aux auteurs, au sein d’Editis et dans l’environnement propice à la création qu’offre Vivendi. »Pour Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, président d’Editis : « À la suite de Vanessa Springora, récemment nommée à la tête des Editions Julliard, ces nominations visent à renforcer le rayonnement des maisons avec l’objectif de toujours mieux accompagner les auteurs et de découvrir de nouveaux talents, avec passion et professionnalisme. »