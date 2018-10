La plateforme AlloCiné publie son premier livre, Génération Vidéoclub !

La société AlloCiné, créée en 1993 et connue pour sa plateforme homonyme consacrée au cinéma et aux séries TV, diversifie ses activités avec la publication de son premier livre, Génération Vidéoclub !. Avec Webedia, filiale du groupe Fimalac comme AlloCiné, la rédaction de la plateforme a rédigé un livre sur les 100 films cultes des années 1980.

Retour vers le Futur, Les Goonies, Dirty Dancing, E.T. et 96 autres films culte constituent cet ouvrage qui propose, pour chacun d’entre eux, une fiche film spécialement rédigée par la rédaction AlloCiné. Affiche originale, répliques cultes, anecdotes de tournages ou à propos des acteurs, ce livre permet de (re)découvrir les œuvres incontournables de cette décennie prolifique.

Dans le cadre des projets de diversification autour de ses marques médias, le groupe Webedia, qui possède plusieurs sites français dont AlloCiné, a supervisé la création du livre Génération Vidéoclub !, qui propose « une sélection originale et non exhaustive des succès et classiques des années 80 par la Rédaction d’AlloCiné ».Le livre sera disponible dès le 11 octobre prochain.Avec cette publication axée sur le cinéma, Webedia poursuit ainsi sa stratégie de diversification vers l'édition : le groupe publie en effet déjà des ouvrages avec les labels Ducasse Édition et 750g.Collectif – Génération vidéoclub ! - Back to the 80's - 100 films cultes – Les éditions culinaires – 9782841239641 – 21,90 €