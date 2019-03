La suite de Bird Box annoncée, en livre avant tout

Détail de la couverture pour Malorie, la suite de Bird Box

Le monde dans lequel se déroule Bird Box n'a rien d'engageant : Malorie, qui y élève ses enfants, doit veiller à ce qu'ils portent un bandeau sur les yeux dès qu'ils mettent un pied dehors. Dans le cas contraire, c'est une mort atroce qui les attend : l'ambiance pesante du film Netflix, réalisé par Susanne Bier, avec Sandra Bullock, notamment, a fait beaucoup pour son succès.Publié en 2014, le roman de Josh Malerman a bien évidemment eu droit à un regain d'attention avec la sortie du film sur Netflix. Et Malerman lui-même s'est replongé avec un plaisir non dissimulé dans l'univers post-apocalyptique sur lequel il a travaillé depuis 2006. « Le monde de Bird Box, c'est l'histoire de Malorie, et je voulais en savoir plus sur elle », explique l'auteur à Esquire Autrement dit, Malorie, comme son titre l'indique, sera centré sur la protagoniste principale de Bird Box, interprétée par Sandra Bullock dans le film produit par Netflix.Malerman prend l'écriture de ce nouveau livre au sérieux : pour écrire Bird Box, son premier roman, il avait loué l'étage d'un manoir situé à Detroit, aux États-Unis, pour s'y installer en compagnie de 5 oiseaux, laissés en liberté. « Tandis que j'écrivais Bird Box, ces oiseaux volaient littéralement en liberté dans ce grand espace, pendant que j'imaginais l'histoire. Cela a évidemment influencé le récit, dans bien des façons », se souvient l'auteur.