Le groupe Abrams s'offre l'éditeur indépendant The Overlook Press

Le groupe Abrams Group, filiale du groupe La Martinière, annonce l'acquisition de l'éditeur indépendant The Overlook Press, créé en 1971 par Peter Mayer. Avec 1300 titres au catalogue, The Overlook Press viendra renforcer l'offre de Abrams Press, filiale du groupe dédiée à la non-fiction, avec de nombreux titres centrés sur le texte.

À l'origine spécialisé dans les beaux-livres et autres livres d'art, Abrams se diversifie depuis plusieurs mois vers des ouvrages en noir et blanc, plus centrés sur le texte. L'acquisition de The Overlook Press va clairement dans ce sens : en plus de 30 ans d'activité, la maison indépendante a développé un catalogue qui comprend aujourd'hui 1300 titres commercialisés.

« Acquérir The Overlook Press et près de 50 ans de publication affutée de livres et d'auteurs intéressants et littéraires est un bon choix stratégique pour nous à ce stade de notre évolution », explique Michael Jacobs, président et PDG du groupe Abrams. « Nous avons récemment lancé Abrams Press, notre filiale dédiée à la non-fiction, et il est devenu évident que le fait de disposer d'un catalogue de fonds et d'un réservoir de publications sur lesquels s'appuyer rend notre tâche à la fois plus facile et plus amusante. »

On trouve au sein du catalogue de The Overlook Press des noms comme Charles Portis, Mark Helprin, Robert Littell, Susan Hill, Edward Albee, Neil LaBute, Mervyn Peake, Joseph Roth ou encore Milton Glaser, avec des titres de fiction et de non-fiction, dans une variété de catégories, de la cuisine à la science en passant par l'histoire.

« Je suis convaincu que les atouts — les livres, les auteurs et la vision que Peter Mayer a portés à The Overlook Press nous offriront une myriade de possibilités pour tirer parti de notre stratégie de croissance axée sur le texte chez Abrams », complète encore Jacobs dans un communiqué.

Liese Mayer, la fille de Peter Mayer, a salué un nouveau chapitre dans l'histoire de The Overlook Press.

À partir de ce mois d'août, Abrams prend en charge l'édition, le marketing et les opérations commerciales de The Overlook Press.