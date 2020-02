Le groupe Armand Colin célèbre ses 150 ans en 2020

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

En 1870, à partir de l’activité de librairie tenue par son père, Édouard, au 16 rue de Condé à Paris, Armand Colin se lance dans l’édition de livres sous son nom. La maison Armand Colin naît à la même époque que les autres grands noms de l’édition scolaire : Delagrave, Nathan, Vuibert, Hatier...Une période qui suit le traumatisme de la guerre de 1870, où la soif d’instruction, et donc la production de livresscolaires, explose, quelques années avant que les lois de Jules Ferry concrétisent ces aspirations.L'histoire de la maison sera traversée par d'importantes figures, et des oeuvres non moins primordiales : en 1880, Ernest Lavisse publie ainsi chez Armand Colin son histoire de France en 27 volumes, quelques années après la collaboration de la maison avec le médecin Paul Bert, pour la biologie, ou le géographe Paul Vidal de la Blache, pour les cartes murales.S'adressant aussi bien à un lectorat spécialisé qu'au grand public, la maison d'édition renoue plus particulièrement avec le milieu universitaire dans les années 1980. Elle connait dans les années 2000 des difficultés et, après plusieurs rachats, intègre finalement les éditions Dunod en 2014, sous la direction du groupe Hachette Livre.Pour les 150 ans de la maison, une exposition autour de l’histoire de la maison ouvrira le 26 février à la mairie du 6e arrondissement de Paris et voyagera ensuite dans les festivals de Saint-Dié (FIG) et Blois (Rendez-vous de l’histoire).En hommage à l'histoire de France de Lavisse, sans doute un des livres les plus importants pour la maison, Xavier Mauduit, Bruno Fuligny et Jean Des Cars en proposeront une relecture contemporaine... D'autres initiatives suivront, tout au long de l'année.