Le groupe Simon & Schuster, bientôt en vente, objet de convoitises

Photographie : logo de Simon & Schuster (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un combat de titans s'annonce, avec des sommes faramineuses en jeu, autour de l'acquisition de Simon & Schuster, un des plus importants éditeurs de livres anglophones. Propriété du conglomérat ViacomCBS, la société sera prochainement mise en vente, à la faveur d'une restructuration souhaitée depuis la fusion : ViacomCBS se recentrerait uniquement sur l'audiovisuel, sous toutes ses formes.L'intérêt est vif, du côté des multinationales de l'édition : le groupe Lagardère fut l'un des premiers à réagir, dès le mois de juillet dernier , en assurant qu'une proposition sera faite prochainement. La filiale Lagardère Publishing est l'un des atouts du groupe, avec de très bons résultats malgré la crise provoquée par le Covid, et Arnaud Lagardère entend mener une politique d'acquisition pour renforcer l'activité d'édition.Cependant, les dernières semaines se sont avérées assez houleuses pour le groupe Lagardère et son gérant, contesté dans son rôle et empêtré par une lourde dette personnelle. Les actionnaires pourraient mettre un frein aux envies d'acquisition, surtout si Amber Capital et Vivendi, propriétaire du concurrent Editis, ont leur mot à dire... La justice devrait prochainement se prononcer sur leurs possibilités d'intervention au sein de la stratégie de Lagardère.En attendant, d'autres acteurs en profitent pour passer au premier plan : le conglomérat international d'origine allemande Bertelsmann, propriétaire de Penguin Random House, notamment, avance ses pions. Au Financial Times , Thomas Rabe, PDG, explique : « Nous avons été l’acteur le plus actif en matière de consolidation du marché de l’édition de livres au cours des 10 dernières années. Nous avons fusionné avec succès Penguin et Random House pour créer de loin le plus grand éditeur de livres au monde — en fait, le seul éditeur vraiment international de livres au monde », avance-t-il.Il assure par ailleurs que l'intégration de Simon & Schuster à Bertelsmann ne poserait aucun problème de concurrence — le contraire eut été surprenant. D'après lui, la puissance d'Amazon à elle seule viendrait compenser cet atout supplémentaire.Autre candidat déclaré au rachat de Simon & Schuster, selon Publishers Weekly , HarperCollins, filiale d'édition d'un autre groupe médiatique, News Corp, propriété de Robert Murdoch.