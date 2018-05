Le premier album de la Maison Millepattes a besoin de ses lecteurs

< >

Encore deux semaines pour se joindre à l’aventure. Créée au mois de février, la maison Millepattes est basée à Homécourt dans la région Grand Est. Et pour faire connaissance avec ses lecteurs, elle propose de partager un démarrage explosif avec une histoire atomique.Ce premier album à paraître en septembre propose de découvrir Madame Gueulefort, une institutrice qui aurait peut-être dû rester couchée. Sa journée ne démarre pas bien, ce n’est pas près de s’arranger. Elle enchaîne les déconvenues jusqu’à ce qu’à son arrivée en classe.Là, ses élèves chahutent et une mouche entre dans sa classe, ce qui déclenche une colère ATOMIQUE ! Les enfants vont alors tenter de sauver leur maîtresse, en utilisant ce qui agaçait l’institutrice pour finalement lui rendre le moral et le sourire.Le texte de Jérémy Semet est illustré par Stéphanie Alastra, habituée des albums jeunesse. Elle a déjà travaillé sur cinq d’entre eux, dont Cendrillon aux éditions Auzou et plus récemment, Benjamin, un gars bien chez Nats éditions.