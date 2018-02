Le roman inachevé de George Romero sera publié en 2019

La disparition du cinéaste George Romero, le 16 juillet 2017, a laissé un certain nombre de projets en suspens : au cinéma, bien sûr, mais aussi en littérature. Romero travaillait en effet sur un roman, The Living Dead, qui sera publié en 2019 par l'éditeur américain Tor. Mais il reste encore à terminer le livre, laissé inachevé : l'écrivain Daniel Kraus, auteur du roman Trollhunters avec Guillermo Del Toro, y travaille.

George A. Romero, en 2009 (Josh Jensen, CC BY-SA 2.0)



Depuis La Nuit des morts-vivants en 1968, Romero n'a jamais cessé de revenir aux zombies, des créatures qu'il utilisait pour porter un regard acéré et, parfois, désabusé, sur la société de consommation, le capitalisme ou encore la dépendance à la technologie. Au cinéma, à partir de 2008, le cinéaste s'était lancé dans un projet de trilogie où chaque film — de zombies, bien sûr, serait axé autour d'un thème.

Ainsi, Chronique des morts-vivants, en 2008, suivait le principe du found footage — des images amateurs —, Le Vestige des morts-vivants, l'année suivante, allait chercher des éléments du côté du western, tandis que le troisième et dernier film devait adopter les codes du film noir — Romero n'aura jamais eu le temps de le terminer. Tout au long de sa carrière, Romero a rencontré des difficultés pour obtenir des budgets à la hauteur de ses intentions, raison pour laquelle il avait fini par se tourner vers le roman.

Ainsi est né le projet de The Living Dead, Les Morts-vivants en version française : « C'est énorme. Une histoire aux proportions démesurées, une véritable épopée, pour laquelle personne ne lui aurait jamais donné le budget nécessaire pour la filmer. Dans un livre, bien sûr, il n'y a pas de budget, et dans ses pages vous pouvez ressentir sa joie de pouvoir, enfin, faire tout ce qu'il voulait », explique Daniel Kraus.

George Romero a travaillé pendant près d'une décennie sur ce roman : certains passages sont prêts à être publiés, révèle Kraus, mais d'autres ont été laissés à l'état de brouillon. Daniel Kraus a été chargé par le manager du cinéaste, Chris Roe, et sa veuve, Suzanne Desrocher Romero, de mettre un point final à The Living Dead. Le roman sera supervisé par Brendan Deneen, éditrice chez Macmillan, avant d'être publié par la maison Tor.

La méthode de Kraus est assez particulière, mais il souhaite adopter le mode de pensée de Romero : « J'étudie ses films préférés, je regarde ses opéras préférés, j'écoute sa musique préférée, tout en essayant de trouver en eux les inspirations qu'il aurait pu trouver. Je prends des éléments thématiques et structurels de ces travaux et je les incorpore dans le livre. Ce n'est pas comme si j'avais George à côté de moi, mais c'est tout ce que j'ai et je chéris chaque instant », souligne-t-il.

The Living Dead évoque bien sûr une épidémie zombie, mais utilise pour cela un point de vue qui navigue entre trois époques différentes et plusieurs personnages, notamment l'adolescent Greer Morgan, les médecins Luis Acocella et Charlene Rutkowksi ou encore Karl Nishimura, capitaine de sous-marin nucléaire...

Rendez-vous en 2019 pour l'apocalypse, donc.



via Entertainment Weekly