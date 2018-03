Lectures en stock, parce que “la littérature, la bonne, n’a pas d’âge”

En 2010, commença sur ActuaLitté une aventure assez singulière : à l’initiative d’Hervé Bel, dont le roman La nuit du Vojd avait enchanté la rédaction, nous lancions une rubrique hebdomadaire, Les Ensablés. Qui aujourd’hui, sortent du net...



« Les ensablés, c’est l’image de monuments anciens enfouis sous le sable, intacts, que des archéologues découvrent, émerveillés », expliquait Hervé Bel à cette époque. En guise de monuments, c’étaient ceux de la littérature française, et spécifiquement des ouvrages parus entre 1930 à 1970, qui étaient exhumés.

Or, à l’instar des grains de sable, justement, ces oubliés sont innombrables : « Il suffit d’en découvrir un, et je m’aperçois aussitôt qu’il connaissait lui-même un autre ensablé. C’est un fil que je tire, et c’est pour moi un grand plaisir, une nécessité aussi. Je veux que le public les redécouvre. »

C’est assez logiquement, donc, que ces chroniques dominicales, qui réunissent des centaines des lecteurs chaque semaine, se sont retrouvées à rencontrer les éditions La Thébaïde. Spécialisée dans l’édition de textes parus dans les années 20 à 50, la maison a choisi de réunir dans un ouvrage inédit une sélection de ces billets.

Les Ensablés sont devenus, le temps de cette parution, Lecture en stock, avec 52 chroniques parues au fil du temps et toujours pour piquer la curiosité des lecteurs.

« Les livres non lus sont bien morts, mais, en retrouvant un lecteur, ils peuvent ressusciter. Un auteur délaissé n’est pas forcément un ensablé, et son oubli tout à fait justifié. Mais parfois, l’écrivain oublié a publié une véritable œuvre dont la qualité reste reconnue par les spécialistes et souvent primée », indique la maison.

Et d’ajouter : « La littérature, la bonne, n’a pas d’âge. Les articles de cet ouvrage visent à redonner vie à des romans afin de goûter un style, une narration, une histoire hors du temps. Quels merveilleux moments procurés par une lecture qui abolit et le lieu et l’époque lors d’un après-midi pluvieux ou dans une chaise longue au soleil... »

Les Ensablés de jadis, qui retrouvaient des lecteurs à l’occasion de ces publications, orchestrées par Hervé Bel, sont désormais, pour partie, à découvrir dans ce livre.

« Chaque chronique présente en quelques lignes la vie de l’écrivain pour se concentrer ensuite sur le contenu du roman. Une façon de se cultiver, de découvrir un rayon inexploré de la littérature, tout en se démarquant de l’air du temps. Sous les signes imprimés, une seconde vie pour tous... »



Et pour la rédaction, un sentiment d'avoir, modestement, participé à leur redécouverte grâce au considérable travail d'Hervé Bel et de ses camarades.

Les Ensablés – Lectures en stock – Editions La Thébaïde – 9791094295151 – 16 €