Les éditions Le Serpent à Plumes placées en cessation d'activité

Après la rapprochement des groupes La Martinière et Media-Participations, l'heure est à la rationalisation et aux économies sévères : tandis qu'une partie des salariés a débrayé ce matin même au siège de La Martinière/Le Seuil, Porte d'Orléans à Paris, pour protester contre un certain nombre de mesures proposées par la direction , une autre conséquence de ce rachat se profile.Il s'agit de la maison d'édition Le Serpent à Plumes, qui reçoit un drôle de cadeau pour son 30e anniversaire : une cessation d'activité pure et simple, décidée par la direction du groupe La Martinière/Media-Participations pour des raisons économiques. 3 postes sont concernés par cette cessation d'activité.A priori, aucun rapprochement n'était possible avec d'autres maisons du groupe. Pour l'instant, difficile de savoir ce qui attend le catalogue des livres publiés par la maison d'édition, qui avait été relancée en 2014 par Xavier Belrose et Pierre Bisiou.Depuis sa création, Le Serpent à Plumes avait porté la voix de nombreux auteurs, contemporains ou non, français ou étrangers, comme Dany Laferrière, Han Kang, Timothy Findley, Albert Londres, Alain Mabanckou, Niroz Malek, Emmanuel Dongala, Éric Faye, Nick Cave, Ken Bugul ou encore Dominique Fabre. La maison a été reprise en février 2017 par La Martinière « Hier ici, aujourd’hui au sein du groupe La Martinière, Le Serpent à Plumes vous réitère ses promesses de rêves et de folies », indique encore le site de la maison d'édition : le temps n'est peut-être plus aux promesses.