Les professionnels normands du livre invités à penser l'écologie

Le questionnaire en ligne, auquel il est possible de répondre jusqu'au 1er septembre prochain, permettra de « connaître le regard des professionnels du livre en Normandie sur les questions du développement durable et de l'écologie du livre ».Cette consultation s'inscrit dans un projet plus large autour de l'écologie, mené par l'agence Normandie Livre & Lecture et qui s'adresse autant aux professionnels qu'aux lecteurs. L'agence souligne que sa démarche s'inscrit dans le sillon ouvert par l'Association Écologie du livre et Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire.Des journées professionnelles seront prochainement organisées en Normandie, pour partager les regards sur la situation et surtout des solutions pour une démarche d'édition plus soucieuse de la préservation de l'environnement.Il est possible d'accéder au questionnaire de Normandie Livre & Lecture à cette adresse