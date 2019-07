Lolita, du fait divers au journal intime, l'éternelle adolescente de Nabokov

statue de Nabokov à Montreux - Ygrek, CC BY SA 4.0 statue de Nabokov à Montreux - Ygrek, CC BY SA 4.0









Lolita, peu bavarde dans le roman de Nabokov, méritait bien de pouvoir s’exprimer, autrement que par le beau-père kidnappeur, Humbert Humbert. Touché par le mutisme de l’héroïne, l’écrivain Christophe Tison y a retrouvé son propre silence. « Celui que j’ai vécu enfant et que j’ai décrit dans Il m’aimait (Grasset). »Et d’expliquer : « Il fallait que je lui donne une voix, qu’elle parle, qu’on entende enfin Lolita. Et quoi de mieux qu’un journal intime où elle se serait confiée pleinement, sans pudeur. Où elle aurait dit la vérité. »Loin de la présentation que Nabokov avait faite, assurant que son roman réunissait les confessions d’Humbert Humbert, c’est donc l’adolescente qui prend la parole. « Pour qu’elle parle enfin. Pour qu’elle vive sa vie de jeune fille. Et lui redonner voix humaine, briser ce long silence. »Contrepied de Nabokov, l’ouvrage aurait été refusé par deux maisons avant de trouver sa place chez la Goutte d’or. « Le risque de l’exercice était évident. Au lendemain de #MeToo, donner la parole à l’adolescente la plus célèbre de la littérature est un projet à la fois lumineux et venimeux », assure la maison.L’ouvrage bénéficiera d’ailleurs d’une production spécifique : un tirage à 15.000 exemplaires, livre cousu avec rabats, titre en marquage bronze, incipit imprimé en gaufrage sur la couverture. Manifestement, l’adaptation audiovisuelle intéresserait des producteurs américains et Point Seuil a déjà acheté les droits poche. Un mini-documentaire et un teaser accompagneront la sortie.Un extrait est proposé en fin d’article.Dans son essai, Sarah Weinman a plutôt opté pour le décryptage de l’œuvre de Nabokov, utilisant la photo de Florence Sally Hroner en couverture, cette adolescente de 15 ans que Frank La Salle avait kidnappée. La journaliste américaine prend le parti d’interroger : Dolores Haze, alias Lolita, « est-elle une victime » ?Nabokov, en effet, avait du mal à trouver une structure au roman qu’il avait en tête depuis des années, et, quand il est tombé sur une série d’articles relatifs à l’affaire Sally Horner, cette petite fille enlevée par un quinquagénaire en 1947 dans le New Jersey, il se l’est approprié. L’autrice s’est alors livrée à des recherches minutieuses pour relever les indices qui lient Lolita et Sally, reconstituant pas à pas le processus de création du texte.Faisant référence aux articles de presse, que Nabokov n’a pas pu ignorer, même s’il ne les a pas conservés dans ses archives, le livre entend poser l’une des questions capitales. Pourquoi cacher au monde cette source d’inspiration capitale ? Qu’y a-t-il de si dangereux dans le dévoilement de la vérité ?[à paraître 22/08] Christophe Tison – Journal de L. (Extraits 1947-1952) – Goutte d’or – 9791096906161 – 19,50[à paraître fin sept.] Sarah Weinman, trad. Isabelle Chapman – Lolita la véritable histoire – Seuil – 9782021419122 – 22 €