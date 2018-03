Madame Marlène Schiappa de Sévigné

La secrétaire d’État à l’égalité entre hommes et femmes aime décidément les livres. Au mois de mai, Marlène Schiappa publiera en effet chez Stock un ouvrage, « à la manière des lettres de Madame de Sévigné ».





Certainement l’une des ministres les plus médiatisées et populaires du gouvernement, explique l’éditeur, « grâce à son action pour les femmes et son style direct spontané », Marlène Schiappa se présente ici comme mère. Chaque fois qu’elle part en déplacement, elle adresse à ses filles des lettres à ses filles, pour maintenir le lien.

« On y découvre une mère en adoration devant ses enfants, qui n’hésite pas à utiliser leur shampooing pour garder un peu de leur odeur aussi longtemps que possible. Une mère qui illustre aussi la difficulté de concilier une vie professionnelle et une vie personnelle », souligne l’éditeur.

Le livre réunit donc anecdotes, moments de vie parfois graves, parfois drôles. Mais surtout, la relation de la secrétaire d’État à ses enfants qui « sont le moteur de l’engagement de Marlène Schiappa pour les femmes ». Et la maison d’assurer que l’on n’a jamais eu de témoignage « aussi direct de son expérience personnelle et de ses implications quotidiennes sur ses enfants ».



« Aux confins de l’intime et du politique, ce récit passe de l’exceptionnel à l’universel, de l’extraordinairement grand à l’infiniment petit, et nous plonge dans le cœur d’une mère au gouvernement sous Emmanuel Macron, en plein mouvement mondial de révolte des femmes. »

Marlène Schiappa – Si souvent éloignée de vous, Lettres à mes filles – Éditions Stock – 9782234085992 – 18 € (prix provisoire)