Nathan concrétise le rachat de L'Agrume, dans son pôle jeunesse

Fondée en 2012 et avec pour objectif d’explorer les genres, L’Agrume a donné naissance à trois collections différentes et complémentaires : des bandes dessinées d’auteurs venus des quatre coins du monde, des livres pour enfants, ainsi que la revue de société thématique Citrus.« L’Agrume et son catalogue inventif dédié à l’illustration sont un magnifique complément à nos lignes éditoriales et trouveront naturellement leur place dans le pôle jeunesse de Nathan aux côtés de Nathan et de Syros. Le succès de la cohabitation Nathan / Syros, entre autonomie éditoriale totale et échanges et émulation au quotidien nous ont convaincus que Nathan était le lieu où L’Agrume pourrait se développer » déclare Marianne Durand, Directrice générale de Nathan Univers Jeunesse et des éditions Syros.Et d'ajouter « L’arrivée de L’Agrume renforcera notre objectif de donner à nos lecteurs le meilleur de la création. »« Le rapprochement avec Nathan constitue une formidable opportunité de développement pour l’Agrume. Nous avons une réelle proximité intellectuelle avec les équipes de Nathan et de Syros : exigence, inventivité et par-dessus tout engagement pour la jeunesse », explique Guillaume Griffon, fondateur de L’Agrume.Les deux sociétés étaient entrées en négociations en juin dernier