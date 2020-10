Nicolas Mathieu : “Je n'ai pas d'illusion sur la possibilité d'un monde meilleur”

Convaincu de ce que « la vie est au-dessus de nos forces », le romancier a creusé un sillon personnel, écho à des lectures et des influences. « Je n’ai pas d’illusions sur la possibilité d’un monde meilleur », explique-t-il, « mais en tant qu’écrivain, je peux faire pièce au monde. Le révéler, par la fiction, et dévoiler les désillusions qu’il porte. »Loin d’adopter une étiquette de romancier-justicier, il aspire à « moins faire justice que rendre justice à mes personnages, au travers des situations où ils évoluent ». Nombre d’entre eux, « perdus entre chaos et règle, tentent de trouver une porte vers la liberté tant recherchée ». Tout cela à l’image ce ce que Shakespeare écrit dans Hamlet : nous, pauvres humains, vivons une vie « racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur ».Son prochain roman ne sillonnera peut-être plus les zones industrielles bétonnées ou les terres désolées, d’espaces pavillonnaires. « J’ai envie d’aller chercher dans d’autres strates de la société, mais souvent, on y retrouve les mêmes conséquences, motivées par les mêmes causes. »Et puis, il y a maintenant la littérature jeunesse, avec la parution de La grande école, chez Actes Sud junior. Un livre cosigné avec les dessins de Pierre-Henry Gomont, qui raconte la vie d’un père et de son fils, après la séparation du couple. « Je ne plaide pas pour un paradis perdu que serait l’enfance : mais j’aime particulièrement voir, et mon fils ne manque pas de me le rappeler, cette grâce toute particulière qui entoure ces temps d’innocence. C’est fantastique, par exemple, la poésie involontaire de leurs associations d’idées. »L’entretien est à retrouver en intégralité :