Pascale Le Thorel reconduite à la présidence du groupe Arts et Beaux Livres

Pascale Le Thorel, Directrice des éditions Beaux-Arts de Paris est réélue à l’unanimité jeudi 13 septembre 2018 Présidente du groupe des éditeurs Art et Beaux Livres du SNE. Elle dirige la maison depuis 2000, et officie par ailleurs commissaire d’exposition indépendantes et critique d’art. Sa dernière exposition « Libres Figurations » a eu lieu en 2017-2018.





Pascale Le Thorel ©PhVermès



Dans le cadre de sa présidence, Pascale Le Thorel souhaite poursuivre le déploiement des actions initiées ces dernières années en faveur de la promotion en France et à l’étranger des éditions d’art et de beaux livres.Cela passe notamment au travers de manifestations telles que « J’aime le livre d’art » et le soutien à la librairie notamment par des actions concertées avec le Syndicat de la librairie française, la réalisation et l’animation du square des Arts dans le cadre de Livre Paris, le village des arts au salon du livre francophone de Beyrouth, ou le développement du Prix Méditerranée du livre d’art.Le groupe des éditeurs d’art et de beaux livres du Syndicat national de l’édition réunit plus de 60 maisons d’édition. Il contribue activement à la mise en avant de ce secteur éditorial. Le groupe a notamment créé un site Internet (en cours de refonte), véritable base de données indexant les entrées de tous les catalogues de éditeurs. Il organise également des réunions de formation des libraires autour du livre d’art et du Beau livre.