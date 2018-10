Patrick Bernard devient directeur de Lightning Source France (Hachette)

Patrick Bernard rejoint Lightning Source France en tant que Directeur et reportera à ce titre au comité de direction de la société, annonce le groupe Hachette dans un communiqué de presse.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0







Lightning Source France est une joint-venture 50/50 entre d’une part Hachette Livre et d’autre part Lightning Source Inc, filiale du groupe Ingram et leader mondial dans les services d’impression à la demande (IAD, ou PoD Print On Demand dans sa version anglaise).





Dans son unité de Maurepas, Lightning Source France met en œuvre des solutions technologiques et logistiques afin d’imprimer un ouvrage dans les heures qui suivent la commande en librairie dans des délais courts et en faibles quantités (à l’unité ou en petits tirages) dans une qualité comparable à l’impression traditionnelle. Elle développe également une offre de courts tirages.



Né en 1974, Patrick Bernard est titulaire d’un Master en gestion d’entreprise de l’Université de Lille (1998) et d’un Master en économie internationale de Hanken School of Economics d’Helsinki (1999).





Il a commencé sa carrière comme chef de rayon dans différentes Fnac en France avant de rejoindre le groupe Mars où il fut successivement commercial, responsable régional puis directeur commercial. En 2009 il a été recruté par la société Saaa (merchandising sécurisé) en tant que Directeur commercial et marketing. Depuis 2014 il était Directeur général de Saaa.