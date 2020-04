PIerre Coursière - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Tout débute le dernier samedi avant la mise en quarantaine avec ruée des clients sur les romans, les livres parascolaires et les jeux. Des produits qui permettront de tenir, alors que personne ne sait encore vers quoi l'on s'avance, raconte le PDG de Furet/Decitre. Magasins fermés, salariés en activité partielle : seuls les sites internet fonctionnent, à plein régime.Car aujourd’hui les lecteurs cherchent avant tout à s’évader et ce sont les romans de fiction, SF et polar majoritairement qui ont la côte. « On n’a pas vraiment assisté à une ruée sur les essais philosophiques », plaisante-t-il.Avec 80 % des salariés du groupe mis en chômage partiel dès le 14 au soir, l’entreprise accuse aujourd’hui une perte d'environ 50 % de son chiffre d’affaires sur le mois de mars. Pierre Coursière prépare désormais ses entreprises au déconfinement. Les clients reviendront, il en est sur : « Le confinement paradoxalement a montré le lien social du commerce. Les librairies ont un grand avenir devant elle parce que les gens ont besoin de ce lien-là. »