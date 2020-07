Prisonnier d'un asile malgré soi : temps suspendu, existence itou

Jeune homme, alcoolique, Marius est un jour conduit aux urgences de Saint-Anne par son frère. À son réveil, il pense qu’il va passer quelques jours entre les murs de l’hôpital pour se remettre.Jusqu’à ce qu’un médecin lui explique qu’il ne sortira... que lorsqu’il l’en jugera capable. On lui a diagnostiqué (à tort) une maladie rare, le syndrome de Korsakoff. Le voici prisonnier, isolé, dans ce lieu au temps suspendu en marge de la société. Il nous raconte l’attente, le doute, la peur, les rencontres cocasses, tristes, ou tendres.« Je fais partie des oubliés, des invisibles. Personne pour vous venir en aide, car personne ne connaît votre existence. Votre pays vous a effacé de sa base de données. On vous règle votre compte en catimini. La justice ne vous concerne plus. La justice vous enjambe. Les règles du monde libre ont sauté lorsque vous avez franchi le sas de l’asile.J’ai vingt-cinq ans et demain encore je prendrai part, avec des milliers d’innocents, au spectacle qui se joue sous les caméras de surveillance d’un hôpital psychiatrique, sinistre et froid comme une arme. »[à paraître 4/09] Marius Jauffret – Le fumoir – Anne Carrière – 9782843379871 – 17 €