Rémy Verne rejoint Albin Michel comme responsable des relations libraires

Rémy Verne à rejoint les éditions Albin Michel en qualité de Responsable des relations libraires. Il succédera à Laurent Bertail et sera placé sous la responsabilité du directeur marketing et de la communication Mickaël Palvin.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Rémy Verne est titulaire d’une Licence de traduction et d’interprétariat (et maîtrise plusieurs langues étrangères) et d’un Master 2 de littérature générale et comparée obtenu à Paris Sorbonne.



Il était précédemment aux éditions Flammarion depuis 2008, où il occupait le poste d’attaché de presse province en ayant également en charge les relations libraires et les salons.

Laurent Bertail a été recruté en novembre dernier chez Fayard, pour le poste de relations libraires et salons, pour les différentes marques, Mazarine, Pauvert, Pluriel et Mille et une nuits..