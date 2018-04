Salman Rushdie : La Maison Golden, satire politique de l'Amérique

The Golden House, publié en septembre 2017 outre-Atlantique, signait le grand retour de Salman Rushdie. Un ouvrage satirique, balayant le climat politique et social des États-Unis. Et ce, depuis l’arrivée de Barack Obama au pouvoir. Mais avec la touche Rushdie, qui change tout.



Actes Sud annonce que, pour la rentrée littéraire, le plus indien des romanciers britanniques sera de retour. La Maison Golden, dont ActuaLitté avait pu évoquer les grandes lignes, sortira pour septembre.

Le jour de l’investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d’un lointain Orient prend ses quartiers dans une communauté préservée au cœur de Greenwich Village avec ses trois fils adultes aussi brillants qu’excentriques. René Unterlinden, jeune réalisateur velléitaire, comprend que ces étranges voisins peuvent devenir une source d’inspiration inespérée.

« Pour moi, le fantastique est une façon d’ajouter de la dimension au réel », assurait récemment l’écrivain. Son livre est en effet truffé de cette dimension fantastique, où l’inattendu vient se confronter au réel...



« Convoquant la littérature, la pop-culture et le 7e art, Salman Rushdie écrit ici le roman à la fois angoissant et jubilatoire de l’identité, de la vérité, de la terreur et du mensonge dans leurs atours contemporains », affirme la maison.

Le roman sera disponible pour le mois de septembre prochain, un peu de patience donc, traduit par Gérard Meudal.