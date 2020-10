Science avec conscience : contre les infox, interroger le savoir

Deux titres et un très beau livre

intestins étrier plus petit os de l'oreille)

crédit : photo d'un tympan (éh oui...)

Le corps humain, définitivement mystérieux, ne s’arrête évidemment pas à ce que l’épiderme dévoile. Depuis une dizaine d’années, les deux éditeurs ont fait paraître plusieurs ouvrages — dont un coffret collector de plus de 400 pages pour les 100 ans du magazine.À l’heure des fake news, la recherche d’une vérité scientifique et d’un éclairage basé sur des faits se ressent. « Science & Vie est la caution idéale pour proposer en librairie, un corpus de contenus de qualité sur les thèmes de la santé, de l’environnement, du monde animal sous l’angle de la connaissance scientifique », indique Stéphane Wattelet, fondateur des éditions Télémaque.Avec le groupe Reworld, propriétaire de Science & Vie, la collection s’organise avec une promotion dans les différents magazines du groupe. « La garantie de qualité de ce projet est qu’il est totalement partagé avec les équipes de Science & Vie : Hervé Poirier, le directeur de la rédaction, a été avec nous à l’origine du choix des premiers sujets et auteurs au sein des collections proposées », précise l’éditeur à ActuaLitté.Conçu durant le confinement, le projet sera en librairie dès l’automne : les deux guides, à partir du 22 octobre, Ce que la science sait sur les chiens et Les plantes qui soignent. Puis, cette somme sur le corps humain, disponible dans un beau livre prévu pour le 19 novembre.« Chaque année nous proposerons une douzaine de nouveautés sur ces différentes collections. En janvier 2021 nous lançons une collection d’essais au format poche, Oui ou Non », conclut l’éditeur. Deux scientifiques de renom expriment leur conviction sur une question de société : Faut-il encore manger de la viande ? et Faut-il arrêter le nucléaire ? seront les deux premiers volumes.