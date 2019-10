SNE : Christian Counillon (Flammarion) élu président du groupe Sciences pour tous

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Christian Counillon est directeur littéraire au sein du département des sciences humaines de Flammarion, en charge du développement du catalogue sciences. Ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm) et physicien, Christian Counillon, 46 ans, était auparavant directeur scientifique adjoint des Éditions Belin. Il assurait depuis 2014 la vice-présidence du groupe Sciences pour tous aux côtés de Sophie Bancquart.« En sa qualité de présidente du groupe Sciences pour tous du SNE, Sophie Bancquart a su fédérer les acteurs de la vulgarisation scientifique des éditeurs aux pouvoirs publics en passant par les associations. Présente sur tous les fronts pour offrir une visibilité toujours plus accrue aux ouvrages de vulgarisation scientifique, elle a notamment permis la mise en place de diverses opérations saluées par les professionnels du livre comme la publication annuelle d’un livre à l’occasion de la Fête de la science, le Prix Sciences pour tous remis par les collégiens et lycéens, la présence du groupe Sciences pour tous à Livre Paris avec sa propre scène et beaucoup d’autres actions depuis l’avènement de ce groupe prolixe », souligne le Syndicat national de l'édition dans un communiqué.Le groupe Sciences pour tous du SNE rassemble une quarantaine d’éditeurs de vulgarisation scientifique et a pour vocation de promouvoir la science auprès des professionnels du livre : libraires et bibliothécaires ainsi qu’auprès du grand public jeune et adulte.Il a notamment créé un site www.sciencespourtous.org , mis à jour tous les mois, qui présente plus de 1800 ouvrages, et des kiosques « Sciences pour tous » réalisés avec le soutien de la Sofia, distribués gratuitement dans les centres et musées de sciences et les bibliothèques.