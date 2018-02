Stories by Fyctia, le service d'Hugo&Cie pour les auteurs en devenir

Depuis l’été 2015, Fyctia promeut l’écriture en ligne et collaborative. Dès le 13 mars 2018, la plate-forme s'étoffe d’une nouvelle fonctionnalité d'autopublication. Stories by Fyctia proposera des services d’aide personnalisée soutenant les auteurs en devenir dans toutes les étapes de production.









La plate-forme tout-en-un de rédaction communautaire de la maison d’édition Hugo et Compagnie s'agrandit, indique un communiqué de presse, présenté comme suit.



Fyctia stimule l’écriture de ses jeunes auteurs en organisant des concours à thème et durée prédéterminés centrés autour de quatre univers principaux : New Romance, Young Adult, Univers Alternatif et Thriller. Ayant choisi leur sujet de prédilection, les participants soumettent leurs écrits aux votes des autres membres de l’application.

Ainsi, ce sont les lecteurs qui choisissent et commentent en temps réel leurs prochains best-sellers à coup de likes et de partages. Bien qu’initialement réservées aux vainqueurs, l’édition et la promotion (sous les différents labels de la maison d’édition Hugo&Cie) des autres manuscrits participants seront bientôt possibles.





Forte de ses 120.000 abonnés, dont 10 % d’auteurs à la fin décembre 2017, la plate-forme souhaite une nouvelle fois faciliter l’éclosion de jeunes talents en mettant en avant la relation privilégiée qu’elle tisse entre auteurs en devenir et lecteurs en mal de nouveauté. Stories by Fyctia se chargera également de faire le lien entre jeunes auteurs et librairies numériques.

Le programme les accompagnera aussi dans la promotion puisque lecteurs et followers seront les premiers notifiés de la mise en ligne des manuscrits fraîchement publiés. Les auteurs les plus suivis et partagés se verront par ailleurs offrir des tarifs préférentiels et pour les meilleurs d’entre eux, le programme Fyctia’s Stars proposera une prise en charge personnalisée.

Stories by Fyctia sera dévoilé en mars prochain à l’occasion du Salon Livre Paris où Hugo&Cie sera présent pour la première fois.