Sygne : une collection littéraire par des auteurs BD et jeunesse chez Gallimard

Initiée par Thierry Laroche, directeur éditorial littérature jeunesse et du label Gallimard bande dessinée, la collection Sygne verra le jour en octobre prochain. En référence à l’héroïne de Paul Claudel, dans L’Otage, elle proposer une nouvelle littérature.

La pièce de Claude fut la toute première parution de Gallimard : nous sommes en 1911. En réalité, le premier tome de la trilogie des Coûfontaine fut publié dans la NRF en décembre 1910 et janvier-février 1911.



Et quoi de mieux pour relier les époques que de s’inscrire dans l’histoire même de la maison ? « Rien de tel pour vous apprendre l’écriture qu’un maître qui ne sait pas lire », affirmait Coûfontaine, dans la pièce de Claudel (Acte 1, sc. 1)

Attendez-vous à de... l'inattendu



Sygne débutera avec deux romans que Thierry Laroche présente comme chargés de toutes les intentions de cette collection : « Un espace pour des voix neuves, souvent venues d’autres disciplines, des sciences humaines au livre pour enfant, en passant par la musique ou le cinéma. Nous voulons faire la part belle à la circulation des genres et des registres. »

Et pour cause : on attaquera avec Le discours, signé ni plus ni moins que Fabrice Caro, auteur de la bande dessinée Zaï Zaï Zaï Zaï (6 pieds sous terre, 2015). Un huis clos, manifestement, sous la forme d’un dîner de famille, « où se mêlent la mélancolie et la pure drôlerie ».

Toujours en octobre, Marion Muller-Colard, théologienne et romancière jeunesse, sortira Le jour où la Durance, une fiction pour adulte. Elle y peint le deuil d’une mère, Sylvia, qui vient de perdre son enfant lourdement handicapé, Bastien. Et à mesure que les souvenirs de ce passé lui emplissent le cœur, une pluie diluvienne fait monter les eaux de la Durance...









Les parutions suivantes interviendront en janvier 2019, avec Sophie Van der Linden. Après Constantinople raconte l’histoire d’un peintre orientaliste perdu dans les confins balkaniques de l’Empire Ottoman.

Enfin, en mars, Emmanuel Guibert fait paraître Mike, dont on ignore encore tout.

La collection sera prudente, « une poignée [de livres] chaque année, où vous trouverez l’éclectisme, le plaisir de la création et, si tout va bien, l’inattendu », indique Thierry Laroche.