Un agent de la Bibliothèque nationale de France se suicide sur son lieu de travail

Fermeture exceptionnelle du site François-Mitterrand lundi 3 août

En raison d’un tragique événement survenu dans le jardin du site François-Mitterrand, le site est fermé au public ce jour lundi 3 août. pic.twitter.com/OzuQjFrJ00 — Bibliothèque BnF (@laBnF) August 3, 2020

Une étude de faisabilité pour renforcer la sécurité

Photographie : la BnF, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le suicide d'un agent de la Bibliothèque nationale de France, qui travaillait au sein du département Droit, Économie et Politique, a conduit à la fermeture de l'établissement, ce lundi 3 août, a-t-on appris après la publication d'un message sur le réseau social Twitter.La BnF indique que l'événement tragique a eu lieu « dans le jardin » du site François Mitterrand, situé dans le 13e arrondissement de Paris. Ce jardin fait l'objet de signalements répétés de la part des organisations syndicales depuis plusieurs années : elles réclamaient la mise en place de mesures de sécurité plus importantes après plusieurs suicides dans l'enceinte de ce jardin, situé plusieurs mètres en contrebas de l'esplanade Tolbiac.Une enquête devrait vraisemblablement être ouverte sur les circonstances de la mort de l'agent : « De notre côté, à la CGT, nous allons demander une délégation d'enquête, mise en œuvre par le CHSCT, pour savoir si des raisons professionnelles ont pu motiver cet acte », nous indique Christine Patureau, de la CGT-BnF.Une cellule psychologique a été mise en place par la BnF, dans le cadre d'une procédure « que l'établissement connait malheureusement bien », constate-t-on.En 2019, 3 personnes ont basculé dans le vide depuis l'esplanade du site Tolbiac dans le jardin de la Bibliothèque nationale de France, dont une de manière accidentelle. « Le sujet avait été discuté en CHSCT juste avant le confinement, au mois de février », rappelle Christine Patureau. Une étude de faisabilité avait été lancée auprès de l’agence DPA, Dominique Perrault Architecture, en fin d'année 2019, pour déterminer si l'architecte à l'origine de la BnF accepterait de voir des modifications à son œuvre.« Nous en sommes encore à cette étude, et loin de l'étude d'ouvrage ou du budget » : en 2017, déjà, une étude de faisabilité avait été réalisée, sans déboucher, faute de budget. 3 millions € auraient été nécessaires pour réaliser des aménagements afin de renforcer la sécurité autour du jardin. Fin 2019, la direction avait annoncé la mise en place d'autres mesures, notamment la mise en place d'une signalétique et le renforcement des rondes autour de l'espace.« On constate tout de même une lenteur d'action de la direction et du ministère de la Culture, car la responsabilité financière dépasse la BnF », souligne SUD Culture BnF auprès d'ActuaLitté. « Le 10 juillet dernier, lors d'un CHSCT, nous avions dit que les délais étaient trop longs. » Selon nos informations, l'étude de faisabilité lancée fin 2019 ne devrait pas aboutir avant 2021.« Cet événement est extrêmement lourd pour les collègues, avec des circonstances très violentes. Après le confinement, qui a eu un impact psychologique sur tous, la reprise a été très difficile à la BnF, où la désorganisation du travail est éreintante », dénonce SUD Culture BnF. « Le service médical de la bibliothèque se limite à un seul médecin, présent une seule fois par semaine sur le site Tolbiac. Quant au dialogue social, il a atteint un niveau catastrophique. »Contactée, la Bibliothèque nationale de France confirme la mise en place d'une cellule psychologique pour les salariés de la BnF. L'accompagnement du personnel, et notamment des collègues de la victime, reste la priorité, nous indique-t-on, avant la recherche des raisons qui ont pu conduire à cet acte. Une enquête de police sera vraisemblablement ouverte sur les circonstances du drame.