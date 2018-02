Un chiffre d'affaires de 8,3 milliards € pour RELX (Elsevier) en 2017

RELX, ex-Elsevier, parmi les plus importants groupes éditoriaux du monde, ne connaît pas la crise : son rapport annuel pour 2017 annonce un chiffre d'affaires de 8,395 milliards €, en hausse de 4 %, et des bénéfices de 2,6 milliards €. Si le géant de l'édition académique et de l'organisation d'événements s'inquiète d'une tendance de la recherche à prôner l'accès ouvert, ses résultats économiques restent stables année après année.

Elsevier, désormais connu sous le nom RELX (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



L'édition académique se porte bien, du moins est-ce le cas pour RELX. Le groupe éditorial, spécialisé dans ce domaine, fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 4 % et stable par rapport aux dernières années : en 2015, le groupe que l'on nommait alors Reed Elsevier annonçait déjà des revenus de plus de 8 milliards €. Les bénéfices sont eux aussi au beau fixe, à 2,6 milliards €, en hausse de 6 %.

« Notre stratégie est inchangée : notre priorité numéro un reste le développement en interne de plus en plus d'outils sophistiqués d'analyse et de décision basés sur les données, qui offrent une valeur ajoutée à nos clients. Nous croyons que l'évolution permanente de nos activités a entraîné une amélioration de notre profil commercial, ainsi que le niveau de nos résultats financiers, avec des revenus plus stables, un profil de croissance plus élevé et une amélioration des rendements », se félicite le directeur exécutif Erik Engstrom auprès des actionnaires.

Pour l'année prochaine, le groupe annonce simplement une simplification de la structure, avec une fusion de RELX PLC et RELX NV. Cela dit, le siège du groupe restera à Londres, assure RELX.



Comme l'a repéré Infodocket, si le chiffre d'affaires et les bénéfices dans le domaine de l'édition scientifique, médicale et académique sont stables par rapport à 2016, le groupe RELX ne cache pas son inquiétude pour l'avenir.



Parmi les motifs de préoccupation, exposés page 15 du document, les réformes du droits d'auteur, dans les différents pays, mais aussi dans l'Union européenne, mais surtout les débats qui agitent la communauté scientifique autour de la mise à disposition en accès ouvert des résultats de la recherche, et surtout de celles financées par des fonds publics...