Un robot signe un livre scientifique chez Springer Nature

Un premier livre généré de manière automatique chez Springer Nature : Lithium-Ion Batteries est signé par un certain Beta Writer, soit, en français, « Beta Écrivain ». Et pour cause : l'ouvrage est signé par une intelligence artificielle, laquelle a parcouru un certain nombre d'articles portant sur un même sujet pour en extraire les principales informations, et les mettre en regard les unes par rapport aux autres.L'ouvrage ainsi produit entend « aider les chercheurs à gérer efficacement le surplus d'informations dans ce domaine de recherche », à savoir l'étude des batteries lithium-ion. Introduction, sommaire et références ont été automatiquement générés, toujours par Beta Writer, pour permettre un accès facilité aux informations et à leurs sources.« Fort d'une longue tradition et d'un savoir-faire en matière de publication académique, Springer Nature entend façonner l'avenir de l'édition et de la lecture. Les nouvelles technologies de traitement automatique du langage et de l'intelligence artificielle nous offrent des possibilités prometteuses d'explorer la création de contenu scientifique à l'aide d'algorithmes », se félicite Niels Peter Thomas, responsable éditorial pour Springer Nature.Pour l'éditeur, les avantages de ce type de contenu sont nombreux : un service aux chercheurs, d'abord, qui trouveront sans doute dans cet ouvrage des pistes vers d'autres articles scientifiques, mais aussi une nouvelle forme d'exploitation de ces mêmes articles. Et, évidemment, ces ouvrages représentent un investissement moindre : une fois l'intelligence artificielle mise au point, elle pourra prendre en charge des publications multiples, en permanence.« En tant qu'éditeur mondial, il est de notre responsabilité de prendre en compte les implications et les limitations potentielles du contenu généré par la machine et de penser un cadre raisonnable pour ce type de contenu à l'avenir », précise toutefois Niels Peter Thomas dans un communiqué. Il est possible de télécharger l'ouvrage , en anglais, gratuitement.