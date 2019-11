Un romancier à l'Olympia : Harlan Coben, le roman, la bande-son

Harlan Coben - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Harlan Coben - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



En présence de l’auteur et de la compositrice Hildur Guðnadóttir (label Deutsche Grammophon), et animée par Laurie Cholewa (Groupe Canal+), la soirée du 18 novembre sera pleine de promesses. La création de la bande-son a en effet séduit l’agence créative BETC (Groupe Havas), les talents de Deutsche Grammophon (Groupe Universal Music) et Canal+ et l’Olympia (Vivendi Village) qui se sont mobilisés sur le projet avec enthousiasme.Le groupe Editis prolonge donc l’expérimentation entamée avec Michel Bussi et son livre J’ai dû rêver trop fort , qui avait bénéficié d’une création de chanson originale par Gauvain Sers, inspirée du livre.Pour le groupe, il s’agit de mettre en valeur les « passerelles naturelles entre le livre et les autres métiers du Groupe Vivendi », indique un communiqué.Hildur Guðnadóttir (Universal Music, label Deutsche Grammophon), est une artiste récemment remarquée pour son œuvre sur la série Chernobyl et sur le film Joker. Par la suite, la bande-son sera proposée sur un site dédié, après la soirée du 18.