Domaine public américain : 11 000 ebooks offerts en téléchargement

Défenseur du droit d'auteur de 1923 retraité (DVIDSHUB, CC BY 2.0)

Cette année 2019 est pharaonique : les évolutions législatives qu’ont connues les États-Unis au cours de ces 30 dernières années étaient parvenues à faire augmenter d’une vingtaine d’années le délai avant que les œuvres ne soient versées dans le domaine public L’événement est d’autant plus important que cela fait 20 ans que ce passage vers le public des créations est en attente...Cette barrière tombée, l’US Copyright Office va dévoiler au fil du temps les documents, photographies, films et autres, dont les droits sont tombés.Parmi les titres que nous avions commencé à lister, Edgar Rice Burroughs, Tarzan and the Golden Lion, Agatha Christie, The Murder on the Links ou encore Aldous Huxley, Antic Hay et Virginia Woolf, Jacob’s Room. On recensait également plusieurs traductions d’œuvres françaises en anglais.Eh bien, dans l’intervalle, Internet Archive, qui préparait son coup, offre un beau cadeau : d’un lien, voici que l’on peut accéder à des milliers de livres numériques – 10.898 précisément. Ils viennent de collections éparpillées un peu partout dans les bibliothèques de la planète – Canada, États-Unis, etc.La plupart du temps, les textes sont disponibles dans les différents formats usuels : EPUB, Kindle, PDF, ou encore Daisy et même en Torrent pour une mise en partage immédiate. Chose intéressante, il y a fort à parier qu’au cours des prochaines semaines, voire mois, l’activité via ces outils de partage puisse attester d’une hausse des utilisations.Si le XXe siècle était largement absent, sous sa forme légale, d’internet, cette année 2019 apporte véritablement un souffle d’air frais. Et tout se retrouve à cette adresse