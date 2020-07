Identifier les voyelles et les écrire

Visualiser puis transcrire un son

illustration : thedanw CC 0

Il est donc important de lui faire comprendre que l’écriture n’est pas un ramassis de gribouillis informes sans logique, mais au contraire une peinture très exacte, très rigoureuse, des sons qu’il utilise tous les jours pour parler.En nous basant sur les comptines, d’abord racontées puis montrées par écrit, nous vous proposons d’inviter votre enfant à visualiser les lettres qui correspondent aux sons entendus (un exercice proposé par Liliane Witkowski, enseignante).Cette approche le rendra progressivement sensible aux sons du français et lui fera comprendre intuitivement le principe « une lettre vaut un son ». Lorsque ce principe lui sera devenu évident, il démontrera sans doute une vive envie de communiquer par écrit.Pour débuter, on s’occupe des voyelles, qui sont plus simples à repérer dans un mot ou une phrase. Pour prendre un exemple, si vous appelez votre enfant à l’autre bout de la rue et que vous devez donner de la voix (« Noa, reviens ici ! »), la distance lui fera entendre les voyelles : « Oooo-aaa, eee-iiiin iii-iiii ! ». Lorsqu’on chante, c’est sur les voyelles qu’on tient une note longue et que se fait entendre le vibrato de la voix.En cas de doute, vous pouvez vous reporter au tableau des sons du français déjà mis en ligne, où sont détaillées les voyelles et les consonnes.Infos complémentaires :Un livre pour débuter : François-Xavier Nève, Alfonic. Écrire sans panique le français sans orthographe,, Liège, 2019.