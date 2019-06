Le temps, le travail, la liberté : les sujets du bac de philosophie 2019

Michel de Montaigne, Les Essais, Pierre Rocolet, 1652

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Michel de Montaigne, Les Essais, Pierre Rocolet, 1652(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Si vous trouvez que votre semaine commence mal, songez à tous ces lycéens qui planchent, depuis 8 heures ce matin, sur les sujets du baccalauréat de philosophie. 5 sujets sont proposés, un par série, avec trois intitulés différents, au choix : deux dissertations et une explication de texte.Est-il possible d'échapper au temps ?À quoi bon expliquer une oeuvre d'art ?Le texte proposé est signé par Hegel, tiré des Principes de la philosophie du droit (1820).La morale est-elle la meilleure des politiques ?Le travail divise-t-il les hommes ?Le texte proposé est signé par Leibniz, tiré des Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes (1692).La pluralité des cultures fait- elle obstacle à l’unité du genre humain ?Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté ?Le texte proposé est signé par Freud, tiré de L’Avenir d’une illusion (1927).Seul ce qui peut s’échanger a-t-il de la valeur ?Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?Le texte proposé est signé par Montaigne, tiré des Essais (1580).L'épreuve est identique à celle de la série technologique, mais comprend des questions intermédiaires destinées à guider la rédaction et l'explication de texte.Seul ce qui peut s’échanger a-t-il de la valeur ?Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?Le texte proposé est signé par Montaigne, tiré des Essais (1580).