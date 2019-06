Télécharger les livres de Johann Wolfgang von Goethe

Les Souffrances du jeune Werther, Les affinités électives ou encore Faust, autant d'œuvres indélébiles et à l'origine de passions parfois extrêmes : plusieurs vagues de suicides suivirent la publication du Jeune Werther, en 1774. Les œuvres de Johann Wolfgang von Goethe peuvent désormais être découvertes gratuitement, puisque les traductions sont entrées dans le domaine public.



Goethe par Joseph Karl Stieler, 1828





Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket, EPUB, PDF, Word et autres.



Poésie :



Le Roi des Aulnes, 1782, via Bouquineux



Nouvelles :



Le Roman du Renard, 1794, traduit par Jacques Porchat, via Ebooks libres et gratuits



Romans :



Les Souffrances du jeune Werther, 1774, via Bibebook

Les affinités électives, 1809, traduit par Aloïse Christine de Carlowitz, via Bibebook



Théâtre :



Le Caprice de l'Amant, 1767 ou 1768, traduit par Jacques Porchat, via Bouquineux

Le Frère et la Soeur, 1770, traduit par Jacques Porchat, via Wikisource

Faust, 1808, traduit par Albert Stapfer et illustré par Eugène Delacroix, via Gallica



Essais :



Sans-culottisme littéraire, 1793, via Bouquineux

Pour les jeunes poètes, 1861, traduit par Jacques Porchat, via Wikisource

Encore un mot pour les jeunes poètes, 1861, traduit par Jacques Porchat, via Wikisource







Retrouver des livres numériques à télécharger gratuitement