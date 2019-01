Télécharger les oeuvres de Stefan Zweig

Écrivain, dramaturge, biographe et journaliste, Stefan Zweig reste l'un des auteurs autrichiens les plus connus dans le monde. Le Joueur d'échecs reste probablement son œuvre la plus lue, mais l'entrée dans le domaine public d'un certain nombre de ses autres textes ainsi que le travail de passionnés nous permettent de combler quelques lacunes... C'est le moment de remplir son lecteur ebook ! Attention, selon les législations nationales, la durée de protection du droit d'auteur peut varier, et donc l'entrée d'une oeuvre dans le domaine public (50 ans pour le Canada et 70 ans pour la France).

Stefan Zweig (debout) et son frère Alfred, vers 1900, par Daniel A. Reed, vers 1900

Stefan Zweig sera bientôt à nouveau sur le devant de la scène, avec la sortie du film Stefan Zweig : Adieu l'Europe, de Maria Schrader. Le long-métrage, qui se déroule en 1936, suit le périple de l'écrivain qui décide de quitter définitivement l'Europe : de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New York à Petrópolis, c'est le récit d'un exil.

Au casting, on retrouve Josef Hader (Stefan Zweig), Barbara Sukowa (Friderike Zweig), Aenne Schwarz (Lotte Zweig) ou encore Matthias Brandt (Ernst Feder). En attendant la sortie du film, voilà de quoi réviser un peu votre Zweig...

Romans et nouvelles

Brûlant secret (Brennendes Geheimnis, tr. fr. 1945), Conte crépusculaire (Geschichte in der Dämmerung, tr. fr. 1931, tous deux publiés pour la première fois en 1911 dans Première épreuve de vie. Quatre histoires du pays des enfants — Erstes Erlebnis. Vier Geschichten aus Kinderland), La Nuit fantastique. Notes posthumes du baron de R… (Phantastische Nacht, tr. fr. 1945, publié dans Amok en 1922) et Les Deux Jumelles. Conte drolatique (Die gleich-ungleichen Schwestern, nouvelle publiée en 1936 dans le recueil Kaleidoscop). Traduction d'Alzir Hella, édition Ebooks libres et gratuits.

Amok ou le fou de Malaisie (1922), La Ruelle au clair de lune (Die Mondschein Gasse, tr. fr. 1961) et Lettre d'une inconnue (Brief einer Unbekannten, tr. fr. 1927). Traduction par Alzir Hella et Olivier Bournac, préface de Romain Rolland, édition Ebooks libres et gratuits.

La Confusion des sentiments, Notes intimes du professeur R de D, 1926, tr. fr. 1948. Traduction d'Alzir Rella et Olivier Bournac, édition Ebooks libres et gratuits.

La Peur, recueil (Angst, publié en 1925, tr. fr. 1935) incluant, outre la nouvelle du même titre (Angst, publiée en 1910) : Révélation inattendue d'un métier (Unerwartete Bekanntschaft mit einem Handwerk), Leporella (id.), Le Bouquiniste Mendel (Buchmendel) et La Collection invisible —Un épisode de l’inflation en Allemagne (Die unsichtbare Sammlung —Eine Episode aus der deutschen Inflation), ainsi que, dans la v. fr., La femme et le paysage (tr. fr. 1935, Die Frau und die Landschaft, originellement publiée en 1922 dans le recueil Amok —Novellen einer Leidenschaft). Traduction de Marie-Dominique Montfièyre, édition Ebooks libres et gratuits.

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme, 1927 (Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau, tr. fr. 1929). Traduit de l’allemand par Olivier Bournac et Alzir Hella, édition Ebooks libres et gratuits.

Le Chandelier enterré, recueil (1937) incluant, outre la nouvelle du même titre (Der begrabene Leuchter, 1937, tr. fr. 1937), Rachel contre Dieu (Rahel rechtet mit Gott, 1928, tr. fr. 1937) et Virata (Les yeux du frère éternel. Une légende - Die Augen des ewigen Bruders. Eine Legende, 1922, tr. fr 1927, initialement publiée en 1927 dans le recueil Amok ou le fou de Malaisie). Édition Ebooks libres et gratuits.

La Pitié dangereuse (Ungeduld des Herzens, 1939, tr. fr. 1939). Édition Ebooks libres et gratuits.

Le Joueur d'échecs (Schachnovelle, nouvelle écrite par l’auteur durant les quatre derniers mois de sa vie, de novembre 1941 à février 1942, publ. 1943 ; tr. fr. 1944, rév. 1981). Traduction française publiée en 1944 chez Delachaux et Niestlé (Neufchâtel-Paris), édition Ebooks libres et gratuits.

Essais et biographies

Joseph Fouché (Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen, 1929), tr. fr. 1930. Édition par Ebooks libres et gratuits.

Marie-Antoinette (Marie Antoinette, Bildnis eines mittleren Charakters, 1932), tr. fr. 1933. Traduit de l’allemand par Alzir Hella, édition par Ebooks libres et gratuits.

Marie Stuart (Maria Stuart, 1935), tr. fr. 1936. Traduit de l’allemand par Alzir Hella, édition par Ebooks libres et gratuits.

Mater Dolorosa, 1937. Texte sur Nietzsche et sa mère. Traduit de l'allemand par Alzir Hella, édition Oeuvres ouvertes.

Magellan (Magellan. Der Mann und seine Tat, 1938), tr. fr. 1938. Traduit de l’allemand par Alzir Hella, édition par Ebooks libres et gratuits.