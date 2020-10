Une autrice à l'école : les rencontres en période Covid, “le retour à une petite normalité”

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Silène Edgar (masque bleu) et Virginie Morin (masque vert)

Dans notre émission Les mots en boîte, Virginie Morin, directrice de l'école primaire Saint Exupéry à Gradignan (17 classes et 436 élèves, tout de même) échangeait avec Silène Edgar, autrice, enseignante et créatrice de ressources pédagogiques, justement pour les enseignants. En période de crise sanitaire, comment se maintiennent les rencontres scolaires, événements indispensables dans la vie des élèves ?Le salon Lire en poche aura multiplié les contorsions pour parvenir à une édition maintenue — à travers de petits formats de rencontres dans la ville et ses environs. Préserver les rencontres scolaires, une tradition de l’événement, impliquait plus d’adaptations encore pour se conformer aux impératifs de la crise sanitaire.Pourtant, les auteurs jeunesse ont pu échanger avec les élèves, proposer des activités, des ateliers et des jeux. Comment associer les consignes de sécurité aux virevoltes des intervenants ?Et dans ces moments d’échanges privilégiés, comment faire passer le goût des livres, de la lecture ? « Intervenir avec masque, c’est très déstabilisant », raconte Silène Edgar. D’autant que les consignes diffèrent en fonction des âges. « C’est particulier pour eux comme pour nous. D’autant qu’ils ont vécu tout cela, et j’ai articulé mes interventions pour leur proposer un temps de réflexion — autour du thème, du rire aux larmes, qui encadre la manifestation cette année. »Pour la directrice d’un établissement, ces rencontres sont essentielles. « C’était très important, malgré ce masque présent sur les visages des adultes, parce que Lire en poche entre dans l’école. Depuis les dernières mesures, nous n’avons plus le droit de quitter l’établissement avec les élèves. Les seules sorties scolaires, c’est pour faire sport : visiter un musée et d’autres choses sont supprimées. Maintenir ces rencontres d’auteurs c’est retrouver ce rendez-vous et la petite normalité, dans l’actualité. »