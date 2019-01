Une bibliothèque de 80 000 aquarelles en cours de numérisation

L’association The Watercolour World a été créée dans le but de numériser et de rassembler des collections d’aquarelles publiques et privées du monde entier et de les rendre disponibles sur le site Internet de l’association. À ce jour, les archives en ligne, accessibles gratuitement, comptent environ 80.000 aquarelles provenant de 18.000 sites, parmi lesquelles un grand nombre a été numérisé à l'aide du scanner ScanSnap SV600.Conçu pour une capture d’image rapide et facile avec des résultats de grande qualité, l'appareil est capable de numériser des images à travers du verre. Il n’est donc pas nécessaire de retirer les peintures de leur cadre, ce qui élimine le risque de les endommager.La machine présente également une plage de lumière suffisamment puissante pour capturer les images avec un niveau de détail élevé et dans les limites de sécurité pour le support aquarelle afin de ne pas abîmer la peinture délicate. De surcroît, il se transporte aisément, ce qui permet aux équipes de numérisation de l'emporter dans les lieux de collections, les galeries et à domicile afin de capturer les images.Andra Fitzherbert, PDG de The Watercolour World, déclare : « Les aquarelles sont fragiles, souvent cachées et susceptibles de s'estomper. The Watercolour World a été créé pour documenter ces précieuses peintures provenant autant de collections publiques que privées, et pour les regrouper sur un site Internet géolocalisé, avant qu’elles ne soient perdues à jamais. »Et d'ajouter : « Les archives en ligne que nous avons créées, avec l’aide de PFU, permettent aux visiteurs de rechercher et d’agrandir de nombreuses aquarelles. Cela a déjà aidé la communauté scientifique à identifier une évolution des paysages au fil du temps, et nous sommes ravis de voir de quelle manière la force de notre ère numérique est capable d’exploiter les informations que l'on peut trouver dans les aquarelles historiques. »« Les aquarelles ont permis de créer un enregistrement visuel du monde avant la photographie, fournissant par la même occasion des informations vitales aux historiens et aux scientifiques », indique Mike Nelson, Senior Vice-Président de PFU Limited.« Comme tous les produits de notre gamme ScanSnap, le SV600 a été développé dans le but d'aider les utilisateurs à transformer leur expérience en matière de numérisation et à créer des images numériques précises. Nous sommes fiers de nous associer à l’association The Watercolour World pour l'aider à numériser et à enregistrer ces peintures pour la postérité, et permettre à tout un chacun de voir à quoi ressemblait la vie avant 1900. Cela permet de mieux comprendre comment notre monde a évolué depuis ces images originales. »