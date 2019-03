À Bayeux, Franck Riester trouve sa médiathèque idéale

Franck Riester à Bayeux, le 7 mars 2019 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Deux mots d'ordre : ouvrir plus et offrir plus. C'est précisément ce que vous avez fait avec Les 7 lieux » : Franck Riester ne tarit pas d'éloges sur le nouvel établissement intercommunal ouvert à Bayeux il y a quelques semaines. Après une visite de 45 minutes, le ministre de la Culture s'est passé d'annonces, mais a fait de l'imposante médiathèque un exemple de ce qu'il avait en tête pour l'avenir de ce service public.Le « Plan Bibliothèques » promis et engagé par Emmanuel Macron se poursuit, et Franck Riester s'inscrit à ce titre dans la lignée de Françoise Nyssen, à laquelle il a succédé l'année dernière. Devant les élus locaux, départementaux et régionaux, il vante les mérites d'un « havre de rencontres et de savoirs, un espace de travail et de loisir, pas seulement un lieu de passage, mais aussi de brassage ».Le lieu « représente l'ambition que j'ai pour les bibliothèques de France, dans la lignée du rapport Orsenna » indique Franck Riester. Le modèle du « tiers lieu », un espace ouvert, décloisonné, où l'on trouve à quelques mètres tables de travail et espace jeunesse, est ici valorisé : Les 7 lieux promeut une médiathèque qui sait se détacher du livre, où des instruments de musique et des machines à coudre sont à disposition des usagers.« Les Français veulent être des acteurs de la culture, et cela, Les 7 lieux l'ont bien compris », souligne encore le ministre de la Culture, citant la plateforme participative, le « Lab » dont la médiathèque est dotée.Au-delà des félicitations adressées à l'équipe de la médiathèque, le ministre de la Culture assure du soutien de l'État : sur les 7,15 millions € HT du projet Les 7 Lieux, les crédits du ministère de la Culture ont permis d'apporter 2 millions €. « Et nous investissons aussi dans le fonctionnement », ajoute Franck Riester. Cette fois, l'aide est limitée à une période de 5 ans, avec une dégressivité chaque année, en commençant à un soutien à hauteur de 40 % du budget total. Le reste de l'investissement à l'ouverture a été apporté par le soutien à l'investissement local (500.000 €), le département (1 million €), la région (300.000 €) et l'intercommunalité elle-même.La grande inconnue reste l'avenir, au-delà de ces 5 ans : pour des collectivités en difficulté budgétaire, le pari est risqué. « Nous essayerons d'en reparler à ce moment-là », nous glisse le maire de Bayeux, Patrick Gomont. Ce dernier reste toutefois convaincu par l'accompagnement de l'État pour cette ouverture : « Par le passé, nous avions déjà une médiathèque, qui n'était pas accompagnée financièrement par l'État. Sur le nouvel équipement, j'ai raisonné à masse salariale constante : avec les départs en retraite, nous avons des agents jeunes, en début de carrière, ce qui permet d'avoir plus de monde avec une masse salariale équivalente », explique-t-il.Des solutions budgétaires parfois obligatoires, pour des collectivités qui restent financièrement démunies : dans un entretien, Alice Bernard, présidente de l'Association des Bibliothécaires de France, nous expliquait ainsi que des collectivités ayant signé un pacte financier avec l'État se retrouvaient dans l'impossibilité d'investir . « En effet, pour élargir les heures d’ouverture, il est très souvent nécessaire d’embaucher. Si les collectivités ayant signé le pacte financier font cela, elles peuvent dépasser un plafond et être pénalisées. »Avec un ministère des Finances prêt à sévir...C'est avec 8 millions €, par l'intermédiaire de la Dotation Générale de Décentralisation, que le ministère compte soutenir les projets d'élargissement d'amplitudes horaires : Franck Riester annonce un palier atteint de 400 projets pour 2020. Mais cette aide, limitée à 5 ans, interroge quant à sa pérennité. « On verra. Ce qui est certain, c'est que j'ai l'ambition de continuer à aider les collectivités à ouvrir plus et à offrir plus, c'est essentiel. Je suis convaincu que ces têtes de pont culturelles que sont les bibliothèques et les médiathèques sont essentielles dans notre pays », nous indique Franck Riester.« C'est souvent le premier lieu de culture à proximité des gens, nous devons faire en sorte d'aider les collectivités territoriales qui jouent le jeu. Nous avons accompagné massivement dans la construction de ce lieu, nous voulons aussi les aider dans le fonctionnement, s'ils suivent, ce qui est clairement le cas ici », poursuit le ministre.Au cours de sa visite, puis de son discours, le ministre de la Culture a félicité l'intercommunalité de Bayeux pour l'organisation de la médiathèque et les activités qui y sont proposées. Il a ainsi salué la mise en oeuvre d'un programme d'éducation aux médias, conforme aux souhaits d'Emmanuel Macron de lutte contre les fameuses « infox », les fausses informations, ou fake news.Cette première porte d'entrée vers la culture que constitue la bibliothèque, Franck Riester veut en faire un accès privilégié à l'exercice de la citoyenneté : c'est l'ambition affichée de la transformation en « maison de service public culturel de proximité », même si les tenants et aboutissants de cette désignation restent flous, pour le moment.La gratuité du prêt pour l'ensemble de la population intercommunale représente aussi un point important pour le ministre, qui a demandé à pouvoir consulter un rapport de l'intercommunalité sur le sujet. La gratuité d'utilisation des bibliothèques, pour tous, fait depuis longtemps partie des demandes des professionnels de la lecture publique. Bayeux a également mis en place un système de contribution volontaire plutôt qu'un abonnement payant, « qui dépasse déjà largement ce que nous avions eu par les abonnements auparavant », assure le maire de Bayeux.Pour l'instant, les statistiques de l'établissement confirment l'enthousiasme général : Les 7 lieux avancent 500 visiteurs par jour, 4700 abonnés et quelque 36.000 documents prêtés en l'espace d'un mois. « Nous touchons déjà 16 % de la population du territoire intercommunal, alors que notre objectif était de 10 %, à l'origine », soulignent les élus.