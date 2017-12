Jouer avec les grands écrivains : la littérature française en 12 familles

Elles ne sont pas sept, comme classiquement, mais bien douze, ces familles d’auteurs célèbres à recomposer. Le principe en est bien connu, mais, cette fois, c’est avec Rabelais, Molière, Alexandre Dumas, La Fontaine et d’autres encore que l’on va jouer. Dès l’âge de 6 ans, et pour le plaisir de tous.

Le jeu comporte 48 cartes, chaque famille disposant de quatre illustrations distinctes, reflétant le siècle, l’époque, ou l’ambiance – avec une légende pour retrouver les œuvres, allez donc farfouiller sur internet ! Elles sont toutes au nom de l’auteur qui incarne la famille en question, et associées à des termes forts du contexte. Pour Rabelais, par exemple, on retrouvera Humanisme, La guerre Picrocholine, Gargantua et L’abbaye de Thélème.

Ces mots clefs sont repris en bas de carte, pour faciliter le classement et le faisceau de relations entre l’époque, l’auteur, les textes et les grands thèmes. Et ainsi de suite pour toutes les familles de carte.

L’iconographie est bien choisie, avec un code couleur pour rappeler la famille – pour les enfants qui ne sauraient pas encore lire, ou seraient en cours d’apprentissage. Tout cela rend le jeu des douze familles d’écrivains plus facile à appréhender et à découvrir.

La règle est ensuite assez simple : il s’agit de récupérer le plus grand nombre de familles possible pour remporter la partie.

Mais la dimension ludique s’accompagne d’un carnet plus pédagogique qui propose d’approfondir tant l’auteur présenté sur la carte que son style, ses œuvres majeures. Une biographie de La Fontaine est ainsi proposée, ainsi qu’un bref aperçu de ce que pouvait être le Classicisme, et une explication de ce que pouvaient être les Fables. Deux sont également reproduites, La Cigale et la fourmi et Le renard et la cigogne.

Il en va de même pour toutes les autres familles, et ce livret particulièrement bien monté servira aisément de support pour élargir l’intérêt du jeu. En effet, au-delà de la dimension de collection, on peut varier les plaisirs en jouant avec les informations communiquées dans le livret, pour aborder les grands écrivains à travers une dimension plus culturelle.

Les grands écrivains n’auront plus de secrets pour les joueurs...

Jeu de 12 familles : Les grands écrivains – Sylvie de Soye – 3546500001606 – 23 €