Quand les héros font appel au lecteur, sauras-tu t'échapper ?

Besoin de prendre l’air, viens t’enfermer avec tes héros préférés ! Glénat Jeunesse lance sa nouvelle collection d’escape books. Sauras-tu t’échapper ?, ce sont de petits livrets renfermant chacun un univers en danger. Sans limite de temps et destinées aux lecteurs à partir de 8 ans, les trois premières missions permettent de découvrir ces aventures immersives et faciles à embarquer.





À mi-chemin entre un livre dont vous êtes le héros et une partie d'escape game (la contrainte de temps en moins) cette nouvelle collection chez Glénat Jeunesse, propose aux jeunes lecteurs d’accompagner leurs héros préférés dans des missions interactives. Une lecture dynamique donc pour s’échapper de toutes les situations rien qu'avec sa matière grise.



Le petit format de chacun des livrets les rend pratiques à transporter, mais la prise en main du système de jeu demandera un petit temps d'adaptation. Si vous êtes un habitué des livres-jeux, vous risquez d'être un peu déstabilisés par une progression légèrement moins fluide – due aux manipulations fréquemment nécessaires.



Après une introduction immersive posant les bases du fonctionnement du livret dans l'univers choisi, chaque titre se compose d'un ou deux livrets d’aventure. Page après page, chaque décision influe le déroulement de l'histoire. Il vous faudra donc cracker des codes, trouver des passages secrets, associer et utiliser les objets à bon escient, afin de résoudre les énigmes posées et enfin avancer dans les aventures. Mais surtout réussir à sortir.



S'ensuivent les livrets d’action indiquant les résultats de l'utilisation des objets répertoriés dans les inventaires. Pour ne pas rester inutilement bloqué et conserver un rythme de lecture dynamique, chaque aventure possède son carnet d’indices correspondants – à n’utiliser bien entendu qu’en cas d'extrême urgence.



Au lecteur de faire preuve d'observation et déduction son héros à travers les différentes épreuves qui s'imposent à lui.



Des rabats permettent également de garder sous les yeux un plan détaillé et coloré de l’univers dans lequel se déroule l’aventure ainsi qu’un inventaire complet des objets à associer. Au dos de chaque titre sont également signalés les niveaux de difficultés et d'accessibilité ainsi que la fidélité à l’univers exploré pour guider les choix de lecture.