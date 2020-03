Revoir le coût postal des livres, mesure simple pour aider éditeurs et libraires ?

Loïc Bahu, CC BY SA 2.0



Pourquoi ne pas profiter de la période pour réfléchir en profondeur à ce sujet, brandi par l’interprofession, qui réclame des mesures — en vertu d’une obligation de service public Fabienne Germain, fondatrice des éditions Zinédi, propose une réflexion au ministre de la Culture, qui ne doit pas manquer de dossiers coronavirusés.Monsieur le Ministre, pour aider le secteur du livre, et particulièrement les entreprises les plus fragiles (librairies indépendantes, éditeurs indépendants de très petite, petite et moyenne taille), il y aurait déjà une mesure très simple à mettre en place : négocier avec le ministère de l’Économie et des Finances des tarifs postaux viables, soit équivalents à ceux de la presse, soit équivalents au tarif Livres et brochures zone 1 pour permettre aux libraires et aux éditeurs de vendre les livres par correspondance sans distorsion de concurrence.Or aujourd’hui, seules les grosses plates-formes de vente en ligne, dont une Américaine qui gruge le fisc français, ont des tarifs négociés avec la Poste, qui leur permet d’expédier des livres pour 0,01 € quand libraires et éditeurs payent le prix fort de l’expédition.Mais il faut aussi supprimer cette limite d’épaisseur de 3 cm qui nous oblige à envoyer en colissimo les livres un peu épais (il suffit de 400 pages !). Au cas où vous ne le sauriez pas, envoyer un livre entre 250 et 500 g coûte 6 timbres verts, soit 5,82 € en 2020, or la majorité des livres se situent dans cette tranche de poids et sont rarement vendus plus de 20 €.Cette situation n’est donc pas tenable pour les indépendants (libraires comme éditeurs) et la concurrence est déloyale.Depuis des années, les instances représentatives des éditeurs, notamment l’autre LIVRE qui rassemble de nombreux éditeurs indépendants, réclament, comme cela existe pour la Presse depuis la Libération, un tarif spécifique (pas des centimes) pour le livre et c’est à chaque fois une fin de non-recevoir, ou on nous trimbale d’un service à l’autre. Paierions-nous encore aujourd’hui l’incurie de certains pendant la Seconde Guerre mondiale ?Je voudrais enfin rappeler le message affiché sur le site de la Poste : « Face à la situation sanitaire inédite, La Poste se mobilise pour assurer la continuité de ses missions de service public notamment la distribution du courrier, des colis et de la presse, tout en préservant la santé de ses clients et des postiers. » Le livre est dans le courrier et les colis, pas un cas à part, comme la presse, du fait d’une absence tarifaire spécifique.Enfin, il ne faut pas l’oublier, à l’origine de chaque livre il y a un auteur qui, pour l’immense majorité d’entre eux, est obligé d’avoir un travail à côté pour gagner sa vie, comme si l’écriture était un passe-temps ! L’écriture est une passion, certes, mais certainement pas un passe-temps. Ne plus pouvoir vendre leurs livres, c’est mettre les auteurs, auteurs, illustrateurs et BDistes dans de plus grandes difficultés encore.J’espère, Monsieur le Ministre, que ma parole ira jusqu’à vous, elle est celle d’un petit éditeur indépendant, mais nous sommes des milliers, elle est celle aussi de toutes ces petites librairies qui suent sang et eau pour survivre ou qui viennent de démarrer avec courage et qui sont obligées de baisser le rideau. Je ne sais pas à quoi correspondent ces 5 millions d’euros , peut-être aideront-ils certains... je l’espère.Mais là, il y a des choses très concrètes à faire, et qui nous semblent atteignables.Avec mes sentiments respectueux, je reste à votre disposition,Fabienne GermainÉditrice aux éditions ZinédiMembre de l’autre LIVREMembre de Normandie Livre