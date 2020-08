Comprendre l'Europe par les livres : l'Institut Delors et ActuaLitté s'associent

crédit photo : Rock Cohen CC BY 2.0

Cette nouvelle collaboration permettra la rédaction et la publication régulière de chroniques sur des ouvrages qui traitent de l’Europe et qui, chaque mois de juin, déboucheront sur la remise du Prix du livre « Mieux comprendre l’Europe ». Les ouvrages iront de la non fiction, aux essais, documentaires, ou encore romans voire romans graphiques : aucun genre n’est exclu.En combinant leur visibilité et leurs expertises, ActuaLitté et l’Institut Jacques Delors mettront en avant leur sélection des meilleures lectures sur l’Europe. Il s’agit de susciter l’envie et le goût chez les lecteurs de découvrir une thématique qui tantôt encourage au voyage, à la découverte des autres et de ses façons de faire, ou tantôt élargit les horizons de chacun et chacune.Les ouvrages chroniqués seront autant de portes d’entrée pour les lecteurs vers les cultures européennes, l’histoire de l’Europe et des Européens, l’Europe du quotidien et de ses institutions, son économie, sa sociologie et son fonctionnement.« En accueillant dans nos colonnes les chroniques des chercheurs qui collaborent avec l’Institut Jacques Delors, ActuaLitté s’assure d’offrir à ses lecteurs un regard critique, où seront retenus les plus diverses et significatives des parutions. Plus encore : c’est sans parti pris, mais avec l’intention de renseigner au plus juste, que ce nouveau volet éditorial s’ouvre », assure Nicolas Gary, directeur de la publication.« L’Europe inspire. Qu’on la soutienne ou la rejette, qu’on en cherche le sens ou en parcourt les contrées, elle suscite une multitude d’essais, récits, manuels et autres ouvrages qui, chacun à leur façon, stimulent notre réflexion. L’Institut Jacques Delors est heureux de collaborer avec le magazine ActuaLitté pour donner son regard critique sur ces livres par lesquels l’Europe se fait mieux connaître », a déclaré Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors.Ce partenariat débutera en septembre 2020.Lara Martelli, responsable presse à l’Institut Jacques Delors, martelli@delorsinstitute.euNicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté : ng@actualitte.com