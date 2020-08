Raconter la filière du livre, décrypter les secrets de l'édition

Alors que ses vacances se prolongent, JAV a réussi à mettre un dessin là où les mots commençaient à manquer. Une manière d’illustrer le travail quotidien de notre équipe, sans prétention : un clin d’œil, en somme.D’ailleurs, on vous propose de plonger dans nos podcasts : l’émission Les mots en boîte propose des entretiens avec différents professionnels français et de la francophonie.Et à l’intérieur, une nouvelle série vient de voir le jour : 10 autrices racontent leur première fois Nous faisons un métier formidable : on pense à vous.Retrouver d'autres créations de JAV