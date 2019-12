Sapin, paquet, famille : Joyeux Noël à toutes et tous

Oui, ce sont les Blues Brothers - pixabay licence





Regardez les gamins s’esbaudir ou non, et s’ils ont été pourris comme vous le redoutiez, ayez une pensée (et pourquoi pas un geste ?) pour les familles qui n’ont pas ce plaisir. Vous passez les fêtes entourés ? Ce n’est pas le cas de tout le monde — oui, je t’imagine bien dans ton appartement, Ratatouille, et j’ai un pincement au cœur (oui, peste, j’ai un cœur)…Et j’en passe, et je n’en oublie pas pour autant, même s’ils ne sont pas tous évoqués ici. Noël, c’est paix sur Terre aux hommes et femmes (on essaiera de moins les oublier, désormais) de bonne volonté.Les autres ? Malheureusement, on ne peut pas les passer à la sulfateuse, ça ferait désordre dans la cuisine encore grasse de la dinde, du chapon… de tout ce qui a été cuisiné. Même si ça démange.Bref. On ne vous le dit pas assez, mais on vous remercie du cadeau que vous nous faites depuis maintenant 11 ans, bientôt 12, que de suivre quotidiennement nos publications, les aventures sur les réseaux, parfois trépidantes, de cette petite rédaction. Ce serait mentir de cacher que, oui, parfois, on se fatigue nous-mêmes… Essayons donc d’être honnêtes.Merci de nous suivre, votre confiance est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. Et n'oubliez pas : si ceux que l'on vous a faits sont pourris, il existe une machine à convertir les cadeaux ratés en livres ...Joyeux Noël.PS : Pour la Saint-Sylvestre, on n’a rien de prévu, vous nous invitez ? :-)