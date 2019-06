Le Grand Prix de l'Académie française

Après une élection blanche en juin 2018, les candidatures pour le fauteuil de Michel Déon (F8) à l'Académie française sont de nouveau ouvertes. On apprend que Pascal Bruckner et Benoît Duteurtre ont tous deux déposé leur candidature, pour une élection qui n'est pas encore datée. (Bruce Washburn, CC BY 2.0) Le 28 décembre 2016 disparaissait Michel Déon, et l'Académie cherche depuis une personnalité susceptible de lui succéder au fauteuil F8, sous la Coupole. Une première élection, le 21 juin 2018, avait été déclarée blanche après qu'aucun candidat n'ait...