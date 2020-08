Les Brontë, la famille prodige de la littérature britannique

Anne Brontë, au même titre que ses sœurs Charlotte et Emily, marquera la littérature britannique. Avec deux romans à son actif seulement, elle a donné naissance à une œuvre féministe, qu'elle publie sous le pseudonyme d'Acton Bell pour échapper à la morale puritaine et machiste. Il est possible de redécouvrir Agnès Grey, son roman le plus célèbre, au format numérique, grâce au domaine public. Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit aux formats Mobipocket, EPUB, PDF, Word ou autres. Romans : Agnès Grey, traduit par Ch. Romey et A....