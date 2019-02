Livres, actualités : tout sur Jane Austen

La statue de Jane Austen à 250 000 £ ne verra jamais le jour En décembre 2018, la cathédrale de Winchester a décidé de débourser 250.000 £ pour la construction d’une statue de la romancière Jane Austen dans son enceinte. Seulement deux mois après l'annonce, le projet aurait été supprimé sur décision de la congrégation de la cathédrale, suite à un trop grand nombre de plaintes. Cathédrale de Winchester, front ouest (Spencer Means - CC BY-SA 2.0) Une opposition « unanime » Elizabeth Proudman, une guide touristique de la ville, a déclaré que les lettres publiées par la congrégation de la cathédrale...

100 cartes postales pour célébrer les auteures du monde entier Une bonne image fait parfois mieux que le meilleur des textes, mais pourquoi ne pas combiner les deux pour un effet encore plus saisissant ? C'est le postulat à la base du projet SHE, soit 100 cartes postales dessinées à l'aide des propres mots d'autant d'auteures du monde entier. Un moyen de célébrer les contributions féminines à l'art littéraire, qui rencontre un succès phénoménal. Une célébration de la créativité, de l'indépendance et de la liberté : c'est ainsi que Nichole et Evan Robertson, à l'origine de la création de la boutique en ligne Obvious...

Le prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro anobli par le prince Charles Le lauréat du prix Nobel de littérature 2017, Kazuo Ishiguro, a été anobli par le Prince Charles pour services rendus à son art. L’événement a donné lieu à une cérémonie au palais de Buckingham. Né au Japon mais de nationalité britannique, Ishiguro considère cet anoblissement comme un élément de sa « grande histoire d’amour » avec le Royaume-Uni. (Kazuo Ishiguro, via Twitter) Jeudi 7 février, le prince Charles a fait chevalier Kazuo Ishiguro lors d’une cérémonie d’investiture. Il a aussi récompensé Richard Leman, ancien joueur de hockey sur...

Anna Karénine, de Tolstoï, bientôt adapté en série pour ados La société américaine de distribution Entertainment One a acquis les droits télévisés du prochain roman young adult de Jenny Lee intitulée Anna K, une adaptation du célèbre ouvrage de Tolstoï, Anna Karénine, publié en 1877 en feuilleton dans le Messager russe. (Photo d'illustration, Anna Karénine de Tolstoï, trad. Henri Mongault, Gallimard Folio) Encore en cours d'écriture, le nouveau roman de Jenny Lee, Anna K, dont la publication est prévue pour 2020 aux éditions Flatiron Books, présente une Anna Karénine moderne pour s'adapter au mieux à une série...

Nouvelles révélations autour d'un portrait de Jane Austen adolescente La découverte d'une note de Fanny Caroline Lefroy, petite-nièce de Jane Austen, vient peut-être de mettre fin à la controverse. Il s'agit d'une peinture à l'huile que ses propriétaires, les Rice, considèrent comme une représentation de la romancière adolescente. Une affirmation qui, depuis des décennies, est contestée par des experts de l'art. Portrait supposé de Jane Austen adolescente ©Rice Family Une jeune fille brune, vêtue d’une robe de mousseline blanche et coiffée d’un bonnet... le tableau appartient à la famille Rice, descendants directs d’un des...

Australie : plus d'un million de documents dans le domaine public en 2019 L'Association des bibliothécaires australiens a d'ores et déjà sacré l'année 2019 comme celle du domaine public : depuis le 1er janvier et l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions légales, plus d'un million de documents est entré dans le domaine public. Certains, qui n'avaient jamais été publiés ou dont les auteurs restaient inconnus, étaient jusqu'à présent condamnés à rester en dehors du domaine public à perpétuité. Les symboles Creative Commons, domaine public et libre de droits (photo d'illustration, Carlos ZGZ, CC BY-SA 2.0) En 2015, les...

Un album photo de la famille de Jane Austen découvert sur eBay Des photos uniques de la famille de l’écrivaine britannique Jane Austen, auteure du fameux Orgueil et Préjugés, ont été découvertes dans un vieil album photo, acheté par une passionnée d’histoire sur eBay. Après avoir analysé les photos, l’acheteuse et des historiens affirment que Jane Austen se serait inspirée de certains membres de sa famille pour décrire les personnages de son célèbre roman. Karen Levers, 51 ans, a acheté un vieil album en ligne en espérant y découvrir de vieilles photos d’aristocrates du XIXe siècle, posant aussi naturellement...

Collants littéraires : une lecture en réponse aux frimas de l'hiver L’hiver est installé, pour celles qui n’ont pas le bonheur d’avoir une cheminée à disposition, pour lire au chaud, il reste toujours l’option collants. Avec une note de littérature tout de même. Et pour ce faire, rien de mieux que de chercher sur internet de quoi se vêtir délicatement — mais au fait, messieurs : bas ou collants ? Lolita de Nabokov... Si vous êtes romantique ou un peu extravagante, alors ces tissus sont faits pour vous. Et quand bien même, ils pourraient servir de cadeau original pour l’année à venir. Premier petit coup d’œil,...

C'est au début des années 1790 que Jane Austen abord avec plus de sérieux l'écriture : après un roman épistolaire, elle signe First Impressions, qui deviendra ensuite Orgueil et Préjugés, un de ses romans les plus célèbres. Encore très jeune, Austen n'en poursuit pas moins ses activités littéraires, dotée d'un talent narratif certain, mais aussi d'une capacité à parodier certains genres, notamment les romans gothiques.Il lui faudra attendre le début du XIXe siècle pour voir ses romans publiés : Sense and Sensibility, traduit en français sous le titre Le Cœur et la Raison, lui permettra de vivre de ses écrits, même s'il lui fallut au départ préserver son anonymat, en raison de la censure sexiste de l'époque.Photographie : La table d'écriture de Jane Austen dans sa résidence de Chawton (Betsy Devine, CC BY-NC-SA 2.0)