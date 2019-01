Livres, actualités : tout sur Roald Dahl

Netflix prévoit de revisiter et mettre en scène quelques-unes des histoires les plus appréciées de l’auteur : Charlie et la chocolaterie, Matilda, Le Bon Gros Géant, Les Deux Gredins, et bien d’autres. Ainsi, Willy Wonka et les Oompa Loompas rejoignent Le Bon Gros Géant, Matilda, les Deux Gredins et de nombreux autres personnages emblématiques sur la plateforme. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Netflix et la Roald Dahl Story Company ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué commun que la plateforme de divertissement prévoyait de produire de nouveaux contenus...